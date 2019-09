První oběť krachu cestovky Thomas Cook: Turistka zemřela přímo na letišti

— Autor: Sandra Olšanová / EuroZprávy.cz

Sedmašedesátiletá žena čekala na let zpátky do Velké Británie, který ji měl přepravit domů poté, co zkrachovala britská cestovní kancelář Thomas Cook. Britka zemřela v úterý odpoledne na letišti ve městě Reus ve španělském letovisku Costa Daurada.