Odcházející Merkelová se v kampani jasně postavila za Lascheta

Pět týdnů před volbami do Spolkového sněmu se kancléřka poprvé zapojila do kampaně své strany, která v poslední době podle průzkumů poněkud ztrácí dech. Merkelová přesto podle agentury AFP vyjádřila "hluboké přesvědčení", že Laschet, dosavadní předseda vlády nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, po ní usedne do křesla kancléře. "Pro něj bylo vždy důležité klást do středu všeho individuální a nedělitelnou důstojnost," zdůraznila kancléřka a dodala, že je "hluboce přesvědčená", že s tímto přístupem bude moci sloužit Němcům jako kancléř.

Na akci v berlínském Tempodromu kancléřka rovněž připomněla, že nadcházející volby budou první od roku 1949, v nichž úřadující šéf vlády nebude usilovat o znovuzvolení. Ze 72 let existence spolkové republiky mělo Německo více než 50 let kancléře z CDU/CSU. To by mělo být podle Merkelové popudem k usilování o to, aby další takové roky následovaly i v příštím volebním období.

Merkelová, která se po 16 letech u moci chystá opustit vrcholnou politiku, se až dosud k volbám plánovaným na 26. září vyjadřovala velmi diskrétně. Avšak po poklesu podpory konzervativců v průzkumech se nadále mimořádně populární politička snaží pro svou stranu získat body navíc.

CDU společně se sesterskou Křesťansko-sociální unií (CSU) zůstávají v čele průzkumů s 22 nebo 23 procenty podpory, ale ještě před několika týdny by konzervativní unii volilo kolem 30 procent Němců a na počátku roku to bylo dokonce 36 procent.

Špičky CDU/CSU dnes měly útočné projevy namířené proti sociálním demokratům (SPD) a Zeleným a varující před posunem Německa doleva. "Není jedno, jak tyto volby dopadnou," prohlásil v Berlíně Laschet. "Budeme bojovat, já budu bojovat, seč budu moci, aby tuto zemi nepřevzali ideologové," slíbil kandidát na kancléře. Konzervativní unie podle něj nechce vládnout proto, že by z toho měla potěšení, "ale proto, že musíme vládnout, aby se Německo vydalo správnou cestou". Šéf CSU a bavorský premiér Markus Söder unii vyzval k rozumné předvolební kampani.