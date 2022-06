Omezení dodávek ruského plynu plynovodem Nord Stream je podle Německa politické rozhodnutí

Gazprom v úterý omezil přepravní kapacitu plynovodu Nord Stream 1 ze 167 milionů krychlových metrů denně maximálně na 100 milionů krychlových metrů plynu denně. Opatření zdůvodnil zpožděním v návratu zařízení, které bylo zasláno německé firmě Siemens k opravě. Siemens později oznámil, že kvůli sankcím nemůže provozovateli plynovodu předat zpět plynovou turbínu, která je v současnosti na generální opravě v Kanadě.

Plynovodem Nord Stream 1 se přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře, jde o hlavní trasu pro export ruského plynu do Evropské unie. Na dodávky plynu do České republiky by snížení přepravní kapacity plynovodu podle oslovených odborníků nemělo mít vliv.

Paralelně s plynovodem Nord Stream 1 vede i nově dokončený plynovod Nord Stream 2. Německo ale kvůli ruské invazi zprovoznění tohoto projektu zablokovalo.

Situace kolem dodávek ruského plynu se letos zkomplikovala v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Gazprom v květnu oznámil, že už nebude moci vyvážet plyn do Evropské unie potrubím Jamal přes Polsko. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ, která vlastní polskou část plynovodu Jamal. Ten vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.