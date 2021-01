Pět desítek osobností vyzvalo k amnestii pro katalánské politiky

Manifest dnes zveřejnila organizace Ómnium Cultural, jejíž lídr Jordi Cuixart je jedním z devíti Katalánců odsouzených předloni k dlouholetým trestům vězení za vzpouru. Informovala o tom agentura Europa Press.

🌍 50 world-renowned personalities have signed #DialogueForCatalonia, an international manifesto calling to put an end to repression, for an #AmnestyNow for those prosecuted, and for the right of Catalans to decide their future.



✍️ Sign it too at https://t.co/wGqTqI4unM pic.twitter.com/v95lkBG9iI