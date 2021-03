Počet nakažených v Nizozemsku roste už sedm týdnů v řadě

Podíl pozitivních testů v Nizozemsku je 8,5 procenta, toto číslo roste ve všech věkových skupinách. U seniorů nad 80 let vzrostl podíl pozitivních testů jen o pět procent, tedy výrazně méně než u jiných skupin. RIVM to připisuje úspěchu očkovací kampaně. Nákaza naopak nejvíce zrychluje mezi mladými od 18 do 24 let, kde je v průměru 422 nakažených na 100.000 obyvatel.

Za uplynulý týden v nizozemských nemocnicích přibylo 1578 pacientů, o 65 více než v týdnu předcházejícím. Nemocem spojeným s covidem-19 během týdne podlehlo 317 lidí, o týden dříve to bylo 223 osob.

V Nizozemsku, které má 17 milionů obyvatel, už dostalo první dávku vakcíny 1,7 milionu obyvatel, druhou dávku 700.000 lidí. Jako první jsou očkovaní senioři.

Od 23. ledna platí v Nizozemsku zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejnosti a noční zákaz vycházení.