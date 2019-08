Polsko chce dálnici z Varšavy do Prahy a z Krakova do Rakouska

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého chybí dálnice, která by propojovala jihopolskou Vratislav nebo Varšavu s Prahou. Zmínil také možnost dálnice, jež by z Krakova vedla přes Moravu dál do Rakouska či Maďarska.