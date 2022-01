Polsko má eso v rukávu, hodnotí Business Insider jednání s Českem o dole Turów

Odkazuje se na dokument, v němž podle něj Varšava vytýká Praze, že český důl ČSM u hranic s Polskem pokračuje v těžbě bez přeshraničních ekologických konzultací a bez zohlednění připomínek polské strany. To může podkopat důvěryhodnost české vlády před Soudním dvorem Evropské unie a přimět ji k rychlému podpisu dohody s Polskem, tvrdí web.

Podle něj by mohlo jít o průlom v dlouhém boji ohledně Turówa. Ačkoliv Češi dosud jednali tvrdě a nechtěli přistoupit na některé prvky dohody prosazované Polskem, minulý týden prý nečekaně zmírnili tón - nová česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková prohlásila, že dohoda je z českého pohledu připravena, píše Business Insider. Připomíná slova šéfky resortu, že česká strana nebude navrhovat žádné změny.

Polský server tento krok označuje za změnu postoje a dává ho do souvislosti s děním, ke kterému podle něj došlo v posledních týdnech na jiné frontě. Polsko chce podle jeho zjištění dokázat, že Češi sami nerespektují mezinárodní právo při vydávání povolení k těžbě uhlí a neberou v úvahu připomínky sousední země ke škodlivým dopadům těžby na příhraniční oblasti. To jsou přesně ta samá obvinění, která proti Polsku vznáší česká vláda, uvádí server a poznamenává, že tentokrát jde o černouhelný důl ČSM, jenž patří společnosti OKD.

Polsko obviňuje ČR z toho, že na konci roku 2021 prodloužila v případě tohoto dolu povolení těžby o pět let, aniž by provedla nové posouzení dopadů na životní prostředí, uvádí server, podle něhož Varšava vyjadřovala "četné obavy" z dopadů těžby v ČSM na Cieszyński okres ve Slezském vojvodství.

Business Insider píše, že získal dopis od polského generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí adresovaný českému ministerstvu životního prostředí. V něm prý polská strana mimo jiné naznačuje, že pokračování těžby uhlí na dole ČSM by mohlo "výrazně negativně ohrozit životní prostředí a zdraví občanů Polské republiky" a další provoz dolu bez příslušného přeshraničního posouzení dopadů na ekologii porušuje úmluvu z Espoo, což je dohoda o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států.

Web uvedl, že stále čeká na vyžádanou reakci české strany.

Praha vede spor s Varšavou ohledně hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice, který zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky české strany. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. To však Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území. Loni v září Varšavě Soudní dvůr EU uložil pokutu ve výši půl milionu eur denně (asi 12,6 milionu Kč) denně za to, že neplní předběžné opatření. Obě strany se pokoušejí vyřešit spor prostřednictvím mezivládní dohody, po níž by Česko žalobu stáhlo.

Polsko nezůstalo Česku nic dlužno a upozornilo ČR na řadu hrozeb, které představuje těžba v ČSM pro příhraniční obce Hažlach a Zebrzydowice, mezi něž patří poklesy půdy, otřesy a ohrožení hraniční řeky Olza (Olše), včetně rizika změny jejího toku, což by změnilo i česko-polskou hranici, napsal Business Insider. Zároveň připomněl, že část černého uhlí z ČSM jde na polský trh a mnoho zaměstnanců tohoto dolu je z Polska.

Problémem prý podle něj může být fakt, že význam dolu ČSM a Turówa není stejný. Turów má být v provozu do roku 2044 a na jeho existenci závisí elektrárna, která je důležitým prvkem pro zajištění stability dodávek energie v Polsku, píše server, podle něhož se ČSM zřejmě uzavře na konci letošního roku a jeho absence energetickou bezpečnost Česka neohrozí. Tato záležitost však může stavět Čechy do nepříznivého světla, uvedl list.