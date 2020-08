Polsko sleduje situaci na hranici s Běloruskem

Informoval o tom náměstek polského ministra obrany Wojciech Skurkiewicz, kterého citovala agentura Reuters.

Dosavadní běloruský prezident Alexandr Lukašenko, jehož vítězství ve volbách zpochybnila opozice i lidé demonstrující v ulicích, v neděli prohlásil, že Severoatlantická aliance na západní hranici Běloruska shromažďuje síly. Toto tvrzení ale NATO popřelo základě smlouvy o vojenské spolupráci.

"Sledujeme, co se děje v Bělorusku, a stejně jako všechny členské země NATO budeme sledovat, co se děje na našich hranicích - a nebudeme při tomto pozorování pasivní," řekl Skurkiewicz polské státní rozhlasové stanici. "Ani Polsko, ani další země západní Evropy se nenechají chytit do intrik, které se Lukašenko pokouší spřádat," dodal.

Polští oficiální činitelé jednali o situaci v Bělorusku s Evropskou unií a Spojenými státy. Polsko zastává názor, že by potenciální sankce EU měly být zavedeny jen proti jednotlivcům zodpovědným za použití síly a za organizování voleb, které podle Varšavy bude nutné zopakovat.

"EU by neměla zavést sankce proti Bělorusku, aniž by zemi poskytla alternativu těsných vztahů s Ruskem," řekl náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jablonski deníku Gazeta Prawna. "Samozřejmě nejde rovnou začlenit Bělorusko do zemí EU, na to je příliš brzy. Ale musí mít možnost skutečné spolupráce se zeměmi EU," dodal.

Bělorusko dnes hodlá zahájit čtyřdenní vojenské cvičení v oblasti Grodna poblíž hranic s Polskem a Litvou. Armáda má v rámci cvičení zkoušet způsoby posílení západní hranice země. Lukašenko také v sobotu uvedl, že se na západní hranici Běloruska přesune útočná brigáda.