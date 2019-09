Právní stát by pro Jourovou byl dobrou i logickou volbou

ČTK to řekla vedoucí bruselské kanceláře think-tanku Europeum Zuzana Stuchlíková, podle níž by přidělení zmíněné náplně práce političce ze střední Evropy byl od budoucí šéfky komise Ursuly von der Leyenové logický tah.

O tom, že Jourová nabídku dostala, napsal v úterý bruselský web Politico. Lidé z okolí české eurokomisařky dnes informaci nepotvrdili a za spekulaci ji označil i premiér Andrej Babiš. Jeho vláda měla pro Jourovou zájem o ekonomicky zaměřenou oblast, podle Stuchlíkové by ale dohled nad dodržováním principů právního státu rozhodně nebyl prohrou.

" V Bruselu je to vnímáno jako prestižní portfolio," uvedla česká znalkyně poměrů v unijních institucích. Jourová má podle ní navíc šanci, že by mohla dosáhnout až na místopředsednický post. Podobně jako Frans Timmermans, který měl princip právního státu na starosti dosud. Česká eurokomisařka má vedle potenciálního zisku důležité působnosti podle Stuchlíkové výhody v tom, že je žena a má zkušenosti z předchozí komise. Navíc pochází z regionu, jehož zástupci dosud nemají pro příští funkční období žádný přední post v hlavních unijních orgánech.

Od von der Leyenové by výběr liberální české političky byl podle Stuchlíkové logický právě kvůli jejímu nizozemskému předchůdci. "Už by se nemohlo používat, že Frans Timmermans je ze západní Evropy a je odtržený od reality regionu," řekla analytička Europea v narážce zejména na Polsko a Maďarsko, proti nimž vede EK řízení týkající se právě dodržování principů demokracie a právního státu. Jejich vlády vnímaly Timmermanse jako politika nepřátelsky nakloněného svému regionu a země visegrádské skupiny se začátkem léta podílely na zablokování možnosti, že by se mohl stát novým předsedou komise.

V Bruselu se však rovněž objevují hlasy, že jmenování Jourové do pozice neoblíbené vládními politiky v Budapešti a Varšavě je snahou rozbít jednotu zemí V4. Pokud by Češka post získala, bude podle Stuchlíkové premiér Babiš, který se snaží udržovat s polským i maďarským premiérem blízké vztahy, v nelehké pozici. "Otázkou je i to, jestli to může (Jourové) zkomplikovat vztahy s jejím domovským hnutím ANO," uvažuje šéfka bruselské kanceláře institutu. Sám Babiš dnes označil možnost přidělení zmíněného portfolia Jourové za prestižní.

Jourová dosud zastává post komisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen. I když ani tento rezort nebyl snadný, podle Stuchlíkové by českou političku čekal krok na velmi exponovanou půdu. "Minimálně politicky by to bylo výrazně náročnější, protože by byla v první linii těch, co vyjednávají s potížisty," řekla Stuchlíková s odkazem na zmíněné země.