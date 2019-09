Předsedovi parlamentu se udělalo zle, slovenský vládní letoun musel přistát

Letounem se vracela z euroasijského summitu v kazašské metropoli Nur-Sultan delegace předsedy slovenského parlamentu Andreje Danka. Ten kvůli nevolnosti svého maďarského kolegy, vracejícího se do Evropy spolu se Slováky, požádal kapitána letadla o mimořádné přistání.

"Viděli jsme do přední části, kde sedí členové delegace. Obskakoval ho (Kövéra) personál, dávali mu studené obklady," popsal situaci reportér slovenské televize Joj, který byl na palubě letadla také.

Po nouzovém přistání odvezla Kövera sanitka na vyšetření, ale už se do letadla vrátil a stroj míří do Budapešti, odkud se vrátí do Bratislavy.