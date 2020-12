Přehledně: Otázky a odpovědi k dohodě EU s Británií. Co se změní 1. ledna 2021?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Po měsících obtížného vyjednávání uzavřely Británie s Evropskou unií ve čtvrtek dohodu o uspořádání vztahů. Ujednání ale ještě může narazit na další překážky v podobě schvalování v parlamentech zemí EU a v Británii. Vzhledem k tomu, že do konce přechodného období zbývá pouhý týden, nebude dohoda patrně do té doby plně ratifikována. To znamená, že by mohla od 1. ledna 2021 začít platit provizorně.