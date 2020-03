Průzkum: Řekové se víc bojí krize na hranici s Tureckem než koronaviru

V průzkumu společnosti Pulse pro televizi Skai odpovědělo 83 procent dotazovaných, že se obává vývoje na řecko-turecké hranici. Koronaviru se přitom bojí 42 procent dotázaných.

U hranic Řecka se v posledním týdnu na turecké straně shromáždilo několik desítek tisíc běženců poté, co Ankara oznámila, že už jim nebude bránit v odchodu do EU. Dosud to dělala na základě dohody s EU z roku 2016 výměnou za peníze od EU, pomoc se ale Ankaře nezdá dostatečná. Turecko se též snaží evropské země, často spojence z NATO, přimět k větší podpoře svého postupu na severozápadě Sýrie, kde k tureckým hranicím kvůli bojům od prosince utekl podle OSN milion lidí. Kvůli válce v Sýrii už od roku 2011 přijalo Turecko na 3,7 milionu syrských běženců.

Vývoj na hranicích vyostřil vztahy mezi Řeckem a Tureckem, mezi nimiž panuje historická nevraživost. Řecko, jehož hranice jsou i vnější hranicí EU, se potýkalo s migrační vlnou v roce 2015. Loni se opět stalo hlavní vstupní branou běženců z Blízkého východu a Asie do EU, když na jeho ostrovy z Turecka dorazilo na 59.600 běženců a dalších 14.890 uprchlíků přešlo z Turecka přes pozemní hranici.

Někteří Řekové ale s uzavřením hranic s Tureckem nesouhlasí. Ve čtvrtek večer se konala v Aténách demonstrace na podporu běženců. Nejméně dva tisíce lidí šly pochodem od aténské univerzity k řeckému parlamentu. Někteří z nich nesli transparenty s nápisy "Otevřete hranice" či "Smrt fašismu" a volali hesla kritizující migrační politiku EU.

Obavy z nového koronaviru vyjádřilo v průzkumu 42 procent dotazovaných, u starších lidí nad 60 let tak učinilo 54 procent. Řecké ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 14 nových případů nákazy, čímž se celkový počet infikovaných v zemi zvýšil na 45. Jedenáct z nich je ze skupiny 53 lidí, která se nedávno vrátila z Izraele a Egypta. Kvůli obavám ze šíření nákazy tento týden místní úřady ve třech provinciích na západě Řecka uzavřely školy a zakázaly velká veřejná shromáždění.

Průzkum zjišťoval také spokojenost Řeků se současnou konzervativní vládou, která mimo jiné zpřísnila migrační politiku ve snaze urychlit azylová řízení i vracení migrantů do zemí jejich původu. Vládní stranu Nová demokracie premiéra Kyriakose Mitsotakise by nyní volilo 39 procent dotázaných a levicové straně SYRIZA, která vládla do loňského léta, by podle průzkumu dalo hlas 25 procent voličů.