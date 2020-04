Rakousko má přes 14 tisíc nakažených, ekonomické dopady covid-19 jsou tvrdé

Dnes ráno počet nakažených dosáhl 14.060 případů. Nejvíce infikovaných připadá na Tyrolsko, odkud je hlášeno přes 3300 případů, poté následují Dolní Rakousy (přes 2350 nakažených), Horní Rakousy (více než 2130 infikovaných) a Vídeň (2030 případů). Na komplikace související s nemocí covid-19 v Rakousku zemřelo 384 lidí.

Díky příznivému vývoji rakouská vláda začala uvolňovat karanténní opatření. Nyní se to týká obchodů do 400 metrů čtverečních prodejní plochy, hobbymarketů nebo zahradnictví. Otevřeno mohou mít prozatím do 19:00. Zákazníci stejně jako prodejci musí nosit roušky či respirátory a vyžadován je minimální vzájemný odstup jednoho metru. "Důrazně vyzývám k důslednému dodržování všech bezpečnostních opatření související s prvním částečným znovuotevřením obchodů," řekl Anschober.

Z uvolněného režimu může podle DPA těžit zhruba 80 procent maloobchodníků. Jen ve Vídni to znamená okolo 4500 opět otevřených obchodů.

Hospodářské dopady, které s koronavirovými opatřeními souvisí, na Rakousko stejně jako na jiné země tvrdě dolehly. Rakouská televizní a rozhlasová společnost ORF dnes uvedla, že bez práce je přes 600.000 lidí, což je nejvíce od roku 1946. Ve srovnání letošního a loňského března se nezaměstnanost zvýšila o 52,5 procenta.

Rakousko se snaží dopady koronaviru mírnit finanční podporou práce na zkrácený úvazek. Oproti předchozímu týdnu takových žádostí přibylo 200.000, nyní úřady evidují skoro 610.000 žadatelů o tuto podporu.

Podle APA ministerstvo práce chystá fond na podporu pracovních míst se zkráceným úvazkem navýšit ze současných tří na pět miliard euro (134 miliard korun). Bude to již několikáté navýšení fondu, který měl ještě v polovině března objem 400 milionů eur.