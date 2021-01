Rakousko prodloužilo lockdown. Restaurace a hotely otevřou až na jaře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rakousko prodlouží plošnou uzávěru kvůli šíření koronaviru o dva týdny do 7. února a zpřísní některá stávající pravidla. Oznámila to dnes vláda. Obchody, služby nebo muzea budou moci otevřít 8. února, pokud do té doby klesne sedmidenní průměr nových nakažených zhruba na 50 na 100.000 obyvatel. Restaurace a hotely ale budou moci obnovit provoz nejdříve v březnu. Nově má platit povinnost nosit v obchodech, na úřadech a ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2.