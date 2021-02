Rakousko už podalo 350 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru

Rakousko, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, začalo stejně jako většina zemí Evropské unie očkovat 27. prosince. Podle Anschobera bylo od té doby využito 350.000 dávek vakcíny. Česko, které má asi o 1,8 milionu obyvatel více, podalo k dnešnímu dni přes 380.000 dávek.

Cílem je podle Anschobera, aby po Velikonocích, tedy zhruba v polovině dubna, dostal obě dávky vakcíny milion Rakušanů.

V Rakousku se od počátku epidemie nákaza koronavirem prokázala u více než 423.000 lidí. Na komplikace spojené s covidem-19 jich 8114 zemřelo. Za posledních 24 hodin oproti minulým dnům případů opět přibylo. Podle agentury APA by to mohlo souviset s tím, že od pondělí lidé mohou ke kadeřníkům či do kosmetických salonů a to za podmínky, že předloží negativní test na koronavirus. Odhalit se tak nákaza zřejmě daří i u lidí, kteří nepociťují žádné příznaky.

Rakousko v pondělí výrazně uvolnilo opatření přijatá v boji s koronavirem. Otevřely se všechny obchody, muzea či zoologické zahrady. Ke kadeřníkům a do kosmetických salonů je možné jít s negativním testem. Do lavic se vrátila také část žáků, kteří se musí rovněž pravidelně testovat.

Některá opatření ale Vídeň zpřísnila. Ode dneška platí nová pravidla pro lidi přijíždějící ze zahraničí, kteří musí předkládat negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin. Pro pendlery z okolních zemí platí povinnost nechat se testovat jednou týdně a vyplnit on-line registrační formulář.

Nejvíce lidí jezdí pravidelně do Rakouska za prací z Maďarska a ze Slovenska. Spolková země Burgenland, která s oběma zeměmi sousedí, dnes velké problémy na hranicích nehlásila. Na přechodech, které leží poblíž maďarských měst Šoproň a Mosonmagyróvár, se dnes kolem 6:00 kvůli kontrole dokladů čekalo asi hodinu, kolem 8:00 ale už jen 20 až 30 minut.