Rakouští policisté budou pomáhat střežit maďarsko-srbskou hranici

Nehammer po setkání s Pinterem rovněž prohlásil, že Rakousko bude podporovat Řecko a země na balkánské migrační trase.

Rakouští policisté už na maďarsko-srbské hranici sloužili za velké migrační krize, která propukla v roce 2015. Nehammer dnes zdůraznil, že tím chránili nejen Maďarsko, ale také Rakousko.

Je třeba se vyvarovat opakování migrační krize, jako byla ta z roku 2015, zdůraznil dnes rakouský politik a dodal, že rakouské úřady jsou nyní mnohem lépe připraveny.

V reakci na prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že Turecko už nebude bránit syrským uprchlíkům v cestě do Evropy, dnes Nehammer prohlásil, že Ankara musí ctít dohodu s Evropskou unií. "EU, Rakousko a Maďarsko se nenechají vydírat," prohlásil Nehammer.

Maďarsko-srbskou hranici, která je také vnější hranicí schengenského prostoru volného pohybu osob, pomáhali v roce 2015 střežit také policisté ze zemí visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Předseda slovenské vlády Peter Pellegrini už minulý měsíc spolu s maďarským kolegou Viktorem Orbánem na maďarsko-srbskou hranici zavítal. Přislíbil pro případ potřeby posílení ochrany jižní schengenské hranice v Maďarsku slovenskými policisty.

Maďarská policie dnes oznámila, že posílá dalších 50 policistů do Srbska a Severní Makedonie, aby tam pomáhali místním policejním sborům v boji proti ilegální migraci. Na zastavení ilegálních přechodů hranice zejména Srbsko a Severní Makedonii se od roku 2016 podílí i Česká republika.

Potřeba ochrany hranic evropských zemí se zvýšila poté, co turecký prezident Erdogan minulý týden oznámil, že Turecko už nemůže dále zadržovat tok migrantů. Ankara se kvůli eskalaci situace na severu Sýrie rozhodla ustoupit od plnění dohody s EU z roku 2016, na jejímž základě tehdy přestala převážně syrské uprchlíky pouštět dál směrem do Evropy. V reakci na to nyní začaly ochranu svých hranic posilovat zejména Řecko a Bulharsko.

Ministři vnitra Evropské unie by se měli o situaci na hranicích s Tureckem bavit ve středu na mimořádné schůzce v Bruselu. Na twitteru to dnes uvedl eurokomisař Margaritis Schinas, který za tuto problematiku odpovídá. Cílem jednání je podle něj domluva na opatřeních, které by pomohly jeho rodnému Řecku. "Evropa se nikdy nenechá vydírat," napsal také Schinas.