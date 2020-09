Řecko má první případ úmrtí s covidem-19 mezi migranty

Otec dvou dětí, který přišel do Řecka z Afghánistánu, žil v táboře Malakasa severně od Atén. Poté, co se kvůli nákaze virem SARS-CoV-2 zhoršil jeho zdravotní stav, převezli jej do nemocnice v hlavním městě. S covidem-19 ale nakonec zemřel.

Na uprchlický tábor Malakasa, v němž žije asi 3000 migrantů, stejně jako na podobná zařízení v okolí Atén Schisto a Eleonas uvalily úřady kvůli šíření koronaviru na počátku září karanténu.

V uprchlických zařízeních v Řecku žije podle agentury Reuters v současnosti nejméně 110.000 lidí. Asi 40.000 z nich pobývá v přeplněných táborech na ostrovech v Egejském moři - na ostrovech Lesbos, Samos a dalších. I v nich se koronavirus šíří.

Podle listu Ekathimerini se za posledních 24 hodin v Řecku nákaza koronavirem prokázala u dalších 218 osob. S covidem-19 za uplynulý den tři pacienti zemřeli. Od počátku epidemie se tak v Řecku infekce potvrdila již u 17.448 lidí. Bilance mrtvých se vyšplhala na 378.