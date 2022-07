Řecko může přijít o peníze z EU kvůli vracení běženců, varovala komisařka

— Autor: ČTK

Řecko by mohlo přijít o peníze z unijních fondů, pokud nebude dodržovat lidská práva a nezastaví "násilné" vracení migrantů do Turecka. Podle agentury Reuters to řekla ve čtvrtek po setkání s řeckými vládními činiteli evropská komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. Řecko dlouhodobě odmítá, že by při ochraně svých, a zároveň unijních, hranic bránilo vstupu migrantů na své území z Turecka násilím.