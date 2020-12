Reuters: Dohoda EU s Británií by mohla být v pátek či o víkendu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vyjednavači by se mohli na podobě budoucích vztahů Británie s Evropskou unií dohodnout v pátek nebo o víkendu. Agentuře Reuters to dnes řekli tři unijní diplomaté, další zdroj byl ale skeptický. Podle irského ministra zahraničí Simona Coveneyho je ale šance na dohodu v příštích dnech reálná. Británie opustila EU na konci ledna a do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období.