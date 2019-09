Ruský soud propustil z vězení herce Ustinova, na demonstraci se ocitl náhodou

Ustinov byl v pondělí odsouzen ke třem letům a šesti měsícům vězení za údajné zranění policisty při nepovolené demonstraci, která se konala 3. srpna proti vyřazení opozice z komunálních voleb v Moskvě. Herec tvrdí, že se na manifestaci ocitl náhodou. Široce sdílené video ze zatýkání ukazuje, že Ustinov v době zatčení stál s telefonem v ruce a odpor strážcům pořádku nekladl.

Jailed actor Pavel Ustinov has been granted bail by a Moscow court, after he was convicted for participating in a protest he insists he did not participate in. https://t.co/M2sRuMNdB1 pic.twitter.com/6xejQ4M0EK