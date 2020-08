Sicílie nebude přijímat migranty, nařídil šéf regionální vlády. Nemá k tomu ale oprávnění

"Za účelem ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a vzhledem k nedostatku vhodných přijímacích zařízení se rovněž v sicilském regionu zakazuje vstup, tranzit a pobyt migrantů, kteří připlují velkými či malými loděmi, včetně plavidel nevládních organizací. Nedodržení tohoto zákazu bude sankcionováno podle platného zákona," citovala televize SkyTg24 z 33stránkového dokumentu, který Musumeci podepsal v sobotu večer.

Podle italského ministerstva vnitra ale k takovému kroku regionální vláda není kompetentní, takže nařízení je neplatné, píše ANSA.

Sicílie a její ostrůvek Lampedusa, který leží asi 100 kilometrů od tuniského pobřeží, se potýkají v posledních týdnech s velkou migrační vlnou a místní úřady opakovaně žádaly italskou vládu o pomoc.

"Evropa dělá, jako by se nic nedělo, a italská vláda se rozhodla, navzdory našim žádostem, neuplatňovat platné dekrety a neuzavřít přístavy, jako to dělala vláda loni dekrety ministrů vnitra, obrany a dopravy," uvedl také šéf sicilské vlády s tím, že napětí na Sicílii roste. "Chtějí ze Sicilanů, kteří jsou nejpřívětivějšími lidmi světa, udělat rasisty?" dodal Musumeci.

V posledních týdnech se na Sicílii konalo několik menších protestů místních obyvatel, kteří žádali italskou vládu, aby situaci urychleně řešila. V posledních týdnech se také v místních médiích několikrát objevily zprávy o útěku desítek běženců ze středisek pro migranty na Sicílii. Tito lidé tak nedodrželi karanténu nařízenou kvůli pandemii covidu-19. U několika běženců se přitom potvrdila nákaza koronavirem.

Do Itálie dorazilo přes Středozemní moře od začátku letošního roku podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) téměř 17.000 migrantů, z toho 14.200 na Sicílii. Loni přitom doplulo do Itálie za celý rok 11.471 běženců, o rok dříve 23.370; v roce 2017 to ovšem bylo 119.369 migrantů.

Za nižšími počty v posledních dvou letech byla do značné míry protiimigrační politika tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho, který uzavíral přístavy lodím nevládních organizací a migranty nechával vylodit až poté, co ostatní země EU přislíbily, že je převezmou. Za to nyní čelí ve dvou kauzách vyšetřování, pro něž ho letos Senát zbavil imunity.

V noci na dnešek se na Lampeduse vylodilo ze dvou malých lodí 28 běženců, kteří byli podle agentury ANSA umístěni do střediska pro migranty. V něm je nyní už asi tisícovka běženců, což je desetkrát více, než je jeho kapacita. Z Lampedusy jsou migranti převáženi na Sicílii, pod niž ostrůvek administrativně spadá.