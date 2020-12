Silvestr bude u televize a internetu. Světové metropole výrazně omezily oslavy v ulicích

Pouliční zábava bude omezená ve vícero evropských zemí. Ve Francii a v Itálii bude během silvestrovské noci platit zákaz nočního vycházení a zavřené zůstanou restaurace, bary i noční podniky. Vlády obou zemí uvedly, že nasadí desítky tisíc policistů, kteří budou dohlížet na dodržování protiepidemických opatření.

Tradiční novoroční ohňostroj se rozhodla zrušit londýnská radnice. Londýn se nachází v nejvyšším stupni britského protiepidemického systému, a lidé by se tedy neměli setkávat s osobami, které nepatří do jejich domácnosti. Omezené jsou také důvody, kdy mohou opustit svůj domov. Během silvestrovské noci nebude v Londýně jezdit metro, což je pro britskou metropoli zcela nezvyklé. Starosta Sadiq Khan vyzval obyvatele hlavního města, aby místo oslav v ulicích sledovali silvestrovské pořady BBC.

