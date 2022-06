Simsonová: Evropská unie se musí připravit na vážné narušení dodávek plynu z Ruska

— Autor: ČTK

Evropská unie se musí připravit na vážné narušení dodávek plynu z Ruska a členské země by měly aktualizovat své nouzové plány. Po jednání unijních ministrů energetiky to řekla eurokomisařka Kadri Simsonová, podle níž Evropská komise v červenci předloží plán, jak má evropský blok společně pravděpodobnému omezení čelit. Unijní země dnes podle českého ministra průmyslu Jozefa Síkely schválily povinné plnění plynových zásobníků, které by do listopadu měly být plné ze čtyř pětin.