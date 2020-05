Slovensko prodlouží kontroly na hranicích do 27. května

Prodloužení mimořádných opatření na hranicích zároveň znamená, že na Slovensko lze vstoupit jen přes vybrané přechody. Například na hranicích s Českem bude nadále otevřeno deset přechodů.

Kontroly na hranicích využívá Slovensko i k tomu, aby pod dohledem policie zajistilo přepravu lidí do státní karantény, kteří se vracejí do země. Do karantény nemusejí nastoupit kromě jiných pendleři, studenti či řidiči v nákladní dopravě.

V souvislosti se zákazem vstupu cizinců na Slovensko, který zavedla ještě předchozí vláda Petera Pellegriniho, se dostala do sporu s novým ministrem vnitra Romanem Mikulcem veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová. Ombudsmanka upozornila, že úřady nezveřejnily opatření o omezení při přechodu hranic. Mikulec uvedl, že dokumenty jsou neveřejné. O podmínkách vstupu cizinců na Slovensko informuje například slovenské ministerstvo zahraničí na svém webu. Výhrady vyslovila Patakyová i vůči zmíněné povinné státní karanténě kvůli koronaviru, během které lidé po příchodu na Slovensko podstoupí příslušný test a následně pokračují v domácí izolaci.

Mikulec ve středu řekl, že v případě pokračování příznivého vývoje ohledně pandemie covidu-19 na Slovensku a v okolních zemích bude moci Bratislava přistoupit k úpravě režimu na hranicích. Nový premiér Igor Matovič ale dříve naznačil, že země své hranice se sousedy otevře až poté, co v okolních státech počty případů nákazy koronavirem klesnou na úroveň Slovenska. Matovič se řadí k zastáncům spíše pomalejšího uvolňování.

Ve středu se počet potvrzených nových případů nákazy na Slovensku oproti předchozímu dni sice zdvojnásobil na 16 infikovaných a jeden pacient s koronavirem zemřel, celkově má země mnohem méně nakažených než jiné evropské státy. Pětimilionové Slovensko dosud potvrdilo 1445 infikovaných, z nichž se většina již vyléčila, 26 lidí s koronavirem zemřelo.