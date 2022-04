Slovensko trvá na platbách za plyn z Ruska v eurech

— Autor: ČTK

Slovensko podle premiéra Eduarda Hegera trvá při nákupu zemního plynu z Ruska na platbách v eurech. Heger to uvedl poté, co ministr hospodářství Richard Sulík ve víkendové televizní diskusi připustil možnost úhrady v rublech, jak to od takzvaných "nikoli přátelských zemí" požaduje Moskva. Sulíka za to kritizovali někteří kolegové z vládní koalice.