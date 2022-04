Slovenský expremiér Fico odmítl vypovídat na policii

Bývalý trojnásobný slovenský premiér a nyní poslanec Fico spolu se svým stranickým kolegou ze Směru-sociální demokracie (Směru-SD) a exministrem vnitra Robertem Kaliňákem jsou podezřelí ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům v době, kdy byli u moci. Oba o své zmíněné funkce v kabinetu přišli během politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018. O dva roky později pak Směr-SD po porážce ve volbách skončil v opozici.

"Pan poslanec uvedl, že nechápe, co mu je kladeno za vinu. Nebyl nám vysvětlen obsah usnesení tak, abychom mu porozuměli a abychom věděli, proti čemu se máme bránit. Z tohoto důvodu pan poslanec využil svého práva a odmítl vypovídat," řekl Lindtner.

Policie podezírá Fica i Kaliňáka ze zneužívání institucí k diskreditaci politických oponentů, mezi nimi už bývalého prezidenta Andreje Kisky a někdejšího opozičního politika Igora Matoviče, který je nyní ministrem financí a předsedou nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Fico dříve označoval Kisku i Matoviče za daňové podvodníky a na veřejnost unikly také neveřejné informace o Kiskově firmě. Na bývalého prezidenta prokurátor nedávno podal obžalobu v souvislosti s daňovou kauzou jeho firmy; Kiska, který Fica porazil v prezidentských volbách v roce 2014 a pak se vůči Ficovi politicky vymezoval, své stíhání označil za expremiérovu mstu.

"Jsme svědky konce demokracie a právního státu na Slovensku. Potřebují odstavit Směr. Toto je fašistická likvidace opozice. O zločinech Matoviče a Kisky jsem říkal pravdu," řekl Fico na tiskové konferenci po výslechu, podobně komentoval své obvinění už dříve. Stíhán je také za trestný čin ohrožení daňového tajemství.

Ještě tento týden by měl slovenský parlament rozhodovat o tom, zda vyhoví žádosti prokuratury o vazební stíhání někdejšího premiéra. Soudy na Slovensku podle ústavy nemohou poslat do vazby poslance parlamentu bez předchozího souhlasu sněmovny. Prokuratura uvedla, že případná Ficova vazba, která by měla zabránit tomu, aby případně ovlivňoval svědky, by netrvala dlouhou dobu. Vyšetřovatel podle ní naplánoval výslechy svědků na období do konce května. Na Kaliňáka, který není poslancem, soud uvalil vazbu o uplynulém víkendu.

Fico dlouhodobě kritizuje některé vyšetřovatele, prokurátory i soudce za jejich postup vůči několika obviněným, kteří byli zadrženi po posledních volbách. Slovensko dříve zažilo několika vln zatýkání někdejších vysokých úředníků i bývalého vedení policie z Ficovy éry, dále podnikatele a pracovníky justice včetně soudců. Někteří z obviněných spolupracují s policií, a to i ve Ficově kauze.

Podle prezidentky Zuzany Čaputové skutečnost, že se Fico rozhodl bránit politickými útoky, odpovídá jeho politickému stylu. Fico dlouhodobě kritizuje také hlavu státu, o které kromě jiného tvrdí, že prosazuje americké zájmy.