Slovenský parlament odmítl opatření proti potratům, byla značně kontroverzní

Poslankyně SNS například navrhovaly, aby lékaři museli oproti současnosti podrobněji informovat ženy, které plánují podstoupit umělé přerušení těhotenství a odevzdat jim obrázek plodu. Zároveň by se prodloužila minimální lhůta mezi zmíněným poučením a zákrokem. Kromě toho předloha počítala se zákazem reklamy na interrupce.

Návrh při závěrečném hlasování nezískal potřebnou podporu navzdory tomu, že SNS ustoupila od některých kontroverzních ustanovení novely příslušných zákonů. Původně chtěly prosadit, aby lékaři museli ženě před interrupcí také přehrát zvuk tlukotu srdce plodu.

Z předlohy vypadlo také ustanovení, aby tablety bránící těhotenství po nechráněném pohlavním styku byly dostupné pouze na lékařský předpis a aby ženy musely o plánované interrupci informovat muže, s nímž dítě počaly.

Téma potratů se na katolickém Slovensku dostalo do centra pozornosti veřejnosti i politiků před nadcházejícími parlamentními volbami. Letos v září proti interrupcím, jejichž počet v zemi dlouhodobě klesá, demonstrovalo v centru Bratislavy podle organizátorů shromáždění na 50.000 lidí.

Parlament krátce nato odmítl hned několik návrhů na úpravu pravidel umělého přerušení těhotenství, o které mohou ženy na Slovensku požádat do 12. týdne těhotenství a bez omezení při ohrožení svého zdraví a života či v případě genetické poruchy plodu. Počet interrupcí na Slovensku za posledních 20 let klesl asi na třetinu výchozího stavu.

Umělých přerušení těhotenství od začátku 90. let ubývá i v České republice. Interrupce je v Česku legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem kdykoli.

Slovenská ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská neuspěla s dalším návrhem. Sněmovna odmítla novelu příslušného zákona, aby školky nově mohly přijímat až na výjimky jen očkované děti. Ve středu vláda kvůli chybějící podpoře poslanců stáhla z jednání parlamentu návrh velké reformy nemocnic; Kalavská v reakci nabídla svou funkci.