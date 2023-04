Nejvyšší soud vyhověl americké vládě. Povolil užívání potratových pilulek

Na začátku dubna soudce Matthew Kacsmaryk, kterého do funkce jmenoval republikánský prezident Donald Trump, pozastavil registraci látky mifepristone, která se používá pro potraty, do doby, než se vyřeší právní spor, který vedou aktivisté proti interrupcím. Ti usilují o zrušení registrace této látky při Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), protože tvrdí, že přípravek není bezpečný.

Nejvyšší soud dnes vyhověl podání americké vlády a výrobce látky mifepristone, firmy Danco Laboratories. Díky tomu registrace FDA bude platit při trvání sporu a potratové pilulky budou dostupné za podmínek platných před dubnovým rozhodnutím soudu v Texasu. Mnoho amerických států používání potratových pilulek ve své legislativě zakazuje či alespoň omezuje, píše deník The New York Times. Podle agentury AP dnešní rozhodnutí znamená, že potratové pilulky zůstanou dostupné beze změny nejméně do příštího roku. Je nepravděpodobné, že by se soudy dříve dokázaly vypořádat se spory, které se vedou o registraci.

Rozhodnutí nejvyššího soudu přivítal prezident Biden. "Budu i nadále bojovat proti politicky motivovaným útokům na zdraví žen," prohlásil Biden a vyzval Američany, aby ve volbách podpořili strany a politiky, kteří prosazují právo na interrupci. Dodal, že bude hájit nezávislé a expertní stanovisko FDA.

Ponechání v platnosti registrace látky je podle stanice CNN úspěchem Bidena i aktivistů za právo na potrat. Pro nejvyšší soud se jednalo o první významné rozhodnutí ohledně přístupu k interrupci od června loňského roku. Tehdy zrušil verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973 a tím také ústavní ochranu práva na potrat. Proti dnešnímu rozhodnutí vydali nesouhlasné stanovisko dva soudci.

Mifepristone je jedna ze dvou látek, která se ve Spojených státech běžně užívá k potratům. Ukončí těhotenství, a další látka misoprostol pak vyvolá potrat. Organizace proti potratům se ale obrátily na soud, aby zneplatnil licenci FDA pro mifepristone. Úřad v roce 2000 konstatoval, že lék je bezpečný, i když může mít vzácně vážné vedlejší účinky. Od té doby ho použilo v USA přes pět milionů žen.