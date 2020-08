Söder utrpěl těžkou porážku. Bavorská pohraniční policie zčásti porušuje ústavu, rozhodl soud

Prozatím není podle médií jasné, jaký dopad bude verdikt na bavorské pohraničníky mít, v každém případě je ale postoj soudu vnímán jako tvrdá rána pro bavorského premiéra Markuse Södera a jeho Křesťanskosociální unii (CSU).

Bavorský ústavní soud vidí rozpor v té části bavorského zákona o policii, která uvádí, že policisté vykonávající pohraniční úkoly tak činí na základě pravomocí určených výhradně spolkovými zákony. Naopak proti faktu samotného obnovení zemské pohraniční policie neměl bavorský ústavní soud námitky.

"Nyní je to černé na bílém: CSU a zemská vláda opět vytvořily zákon, který se protiví naší ústavě. Je dobře, že jsme se my Zelení nezalekli soudní cesty," okomentoval na twitteru verdikt šéf Zelených v bavorském sněmu Jürgen Mistol.

Jetzt steht fest: Wieder einmal haben @csu_lt und #Staatsregierung ein Gesetz produziert, das gegen unsere #Verfassung verstößt. Gut dass wir @GrueneLandtagBY den Klageweg nicht gescheut haben. #Grenzpolizei — Jürgen Mistol (@JuergenMistol) August 28, 2020

Söder obnovení bavorské pohraniční policie považuje za vzorový projekt, který přispívá k bezpečnosti nejen Bavorska, ale v konečném důsledku i celého Německa. Opoziční Zelení v bavorském sněmu zase hovoří o tom, že je pro ně klíčové, aby obnovená pohraniční policie fungovala v souladu s ústavními principy. Bavorská vláda porušení spolkových kompetencí odmítala a tvrdila, že zemští pohraničníci naopak působí výhradně v součinnosti se spolkovou policií.

Bavorsko mělo svou pohraniční policii od roku 1948, připomíná Die Welt. Prováděla kontroly mimo jiné na hraničních přechodech a letištích v Bavorsku. O 50 let později, po zrušení či zmírnění hraničních kontrol se sousedními státy, však byla zrušena. Obnovena byla opět k 1. srpnu 2018 jako součást zemské policie. Šlo o výsledek diskuse o přílivu přistěhovalců například přes balkánskou trasu. Zpočátku měla bavorská pohraniční policie, kterou média označují za Söderův oblíbený projekt, 500 příslušníků, sbor se ale postupně rozšiřuje a do roku 2023 by měl mít tisícovku členů.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann projekt označuje za úspěšný, což dokládá vyšší bilancí úspěšně vyřešených případů. Na počátku roku Herrmann řekl, že bavorští pohraničníci za loňský rok vydali po úspěšných pátráních 785 příkazů k zatčení a 61 zákazů opětovného vstupu do Německa a že se ve srovnání s rokem 2017 zvýšil počet odhalených falešných pasů o takřka 60 procent.