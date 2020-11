Soud EU odsoudil Itálii za soustavné znečištění ovzduší, musí přijmout opatření

Žalobu proti Itálii podala Evropská komise v roce 2018. Podle komise byly limity soustavně a trvale překračovány v Pádské nížině, v největších italských městech a jejich okolí a v některých dalších oblastech země. S tvrzením komise unijní soud v rozsudku souhlasí.

