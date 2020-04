Španělsko má nový plán. Chce najít přenašeče nemoci covid-19 bez příznaků

Kabinet premiéra Pedra Sanchéze plánuje rovněž připravit zázemí pro izolaci těchto asymptomatických přenašečů. Premiér v neděli požádal představitele regionálních správ, aby mu do konce tohoto týdne zaslali seznam veřejných i soukromých zařízení, kam bude možné nakažené lidi umístit.

Jedná se o další fázi boje proti koronaviru, která pomůže návratu k normálnímu životu po skončení izolace, podotýká El País. Odhalení asymptomatických přenašečů nákazy minimalizuje riziko vzniku nových ohnisek, domnívá se španělský ministr zdravotnictví Salvador Illa.

Španělsko je nyní co do počtu infikovaných druhou nejhůře stiženou zemí na světě po Spojených státech. Jihoevropská země podle nedělní bilance eviduje více než 130.000 nakažených, nemoci covid-19 podlehlo již přes 12.000 lidí. Sánchezova vláda o víkendu rozhodla o prodloužení nouzového stavu o další dva týdny, opatření potrvají nejméně do 26. dubna.