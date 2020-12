Státy smí nařídit omráčení zvířat před rituální porážkou, řekl soud EU. Židé se ohradili

Rituální porážky praktikují přes odpor ochránců zvířat židé a muslimové. Jejich belgické organizace se obrátily na soud poté, co vlámská regionální vláda přijala v roce 2017 zákon na ochranu zvířat. Ten nařizuje omráčení zvířete před rituální porážkou, má to bránit jeho zbytečnému utrpení. Pravidla výroby košer, popřípadě halal masa ale omámení zvířete neumožňují.

Unijní právo podle soudního dvora sice ve výjimečných případech a ve smyslu náboženské svobody rituální porážky bez předchozího omráčení zvířete umožňuje, jednotlivé členské země ale mají přesto právo přijmout vlastní pravidla. Vlámský zákon podle soudu respektuje náboženskou svobodu, neboť nezakazuje rituální porážku jako takovou, ani prodej masa, které z ní pochází. Pokud židé a muslimové nechtějí za daných podmínek maso produkovat, mohou jej podle soudu na belgický trh stále dodávat jiné členské země EU i země mimo ni.

#ECJ : In order to promote #animal #welfare in the context of ritual slaughter, Member States may require a reversible stunning procedure which cannot result in the animal’s deathhttps://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/ARjiAHnrT4