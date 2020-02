K jeho návrhu i k možnému úspěchu vrcholného jednání se však zatím staví skepticky zástupci většiny států. Diplomaté proto očekávají, že se summit může protáhnout na několik dní.

Hlavy států a šéfové vlád se před schůzkou shodují patrně na jediném: čas na vyjednání rozpočtu na období 2021-2027 se krátí a ke konečné dohodě by se mělo dospět v nejbližších měsících, aby byl čas na její schválení v Evropském parlamentu. Zcela odlišné představy mají ovšem o tom, jak k dohodě dospět.

My proposal for our next EU27 budget is now off to all member states.



With common sense and determination we can strike a deal that will benefit all Europeans.



Rendez-vous next week at the European Council #EUCO #MFF pic.twitter.com/q6gwEKVeNv