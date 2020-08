EU podle Michela neuznává běloruské volby

"Jsme na vaší straně," vzkázal Michel podle agentury Reuters demonstrantům v Bělorusku, kteří žádají odchod autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Zároveň vyzval běloruské úřady k ukončení násilí a k zevrubnému vyšetření násilností při potlačování protestů. Na dotaz novinářů ohledně ruské role Michel prohlásil, že o osudu Běloruska se musí rozhodnout v Bělorusku, a ne v Bruselu či Moskvě.

The European Union stands in solidarity with the people of #Belarus. And we don't accept impunity.



The protests in Belarus are not about geopolitics. This is about the right of the People to freely elect their leadership.#EUCO pic.twitter.com/SAzeIq7T85