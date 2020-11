Teď by se Češi měli inspirovat Švédskem. Chystá se plošné očkování, většina lidí vakcínu vítá

Zatímco z nedávných průzkumů vyplynulo, že dvě třetiny Čechů se z různých důvodů včetně podlehnutí dezinformacím do vakcíny proti covidu-19 neženou, u Švédů je situace opačná.

Většina lidí tam vakcínu vyhlíží a jak vyplývá z průzkumu agentury Ipsos, pouze 13 procent respondentů ji striktně odmítlo. Dalších 20 o tom není přesvědčeno, ale zatím se přiklání spíše k odmítnutí.

Nejvíce lidí se obává možných vedlejších účinků, ačkoliv taková vakcína by v případě těch závažných účinků v rámci Evropské unie nikdy nebyla přijata a použita k plošné vakcinaci.

Vakcíny proto musí projít přísnými testy, a britsko-švédská firma AstraZeneca svou vakcínu proti covidu-19 už testuje ve třetí fázi na více než 50 tisíci lidech z různých zemí světa. Od prosince či ledna by pak měly být podle CBS k dispozici první dávky.

Ve Švédsku nyní probíhá boj o to, kdo by měl vakcínu dostat. Země chce a podle tamních médií možná bude moci začít očkovat už v prosinci, vakcín ale nebude dostatek. Část politiků a expertů se proto hlásí k názoru, že děti vakcínu v zásadě nepotřebují, a přednost by měli dostat senioři, ohrožené skupiny lidí, zdravotníci a pracovníci ve službách.

Podobný plán průběhu očkování vypracovává také Česko, ačkoliv zdejší postoj veřejnosti je značně odmítavější, navzdory tomu, že k tomu není důvod. První dvě testovací fáze vakcíny dopadly úspěšně a prokazuje se, že je bezpečná.

Vyvolala také silnou imunitní odpověď, což svědčí o její funkčnosti. Vakcína se bude skládat ze dvou dávek, které pacienti dostanou v průběhu čtyř týdnů.