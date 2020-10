Thunbergová povede klimatickou kampaň opět online. Epidemie ve Švédsku sílí

Ve středu Švédsko, které je podobně lidnaté jako Česko, zaznamenalo 2820 nových infekcí, což je vůbec nejvíc od začátku pandemie.

"Situace se zhoršuje, takže se vracím k #ClimateStrikeOnline," sdělila Thunbergová na twitteru, kde má asi čtyři miliony sledujících.

School strike week 115. Yesterday new COVID-19 recommendations came into place here in Stockholm. The situation is worsening, so therefore it’s back to #ClimateStrikeOnline for me.

Stay safe, take care of each other and #flattenthecurve !#fridaysforfuture #schoolstrike4climate pic.twitter.com/DGMiQ8FDuy