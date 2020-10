Turecká výzkumná loď se vrací do sporných vod, Řecko protestuje

Řecko na zprávu reagovalo obviněním Ankary, že brání snahám o uvolnění napětí, které mezi oběma zeměmi panuje kvůli sporům ohledně průzkumu těžby ropy a zemního plynu ve východní části Středozemního moře, píše agentura AP.

Konflikt mezi Ankarou a Aténami se vyostřil v srpnu právě kvůli lodi Oruç Reis, která za doprovodu vojenských plavidel operovala ve vodách mezi Krétou a Kyprem. Řecko i Turecko posléze v oblasti uspořádaly námořní vojenská cvičení.

Turecko v září plavidlo stáhlo, což Řecko přivítalo jako vstřícný krok, nicméně šéf tureckého resortu obrany Hulusi Akar řekl, že návrat lodi neznamená, že by se Ankara svých práv vzdala. Turecko ale zároveň uvedlo, že díky tomuto kroku se otevírají dveře pro možná diplomatická jednání před evropským summitem, který se konal 1. a 2. října. Na něm se hovořilo o možných sankcích proti Turecku, pokud bude z pohledu EU pokračovat v nezákonných aktivitách ve vodách, které si nárokuje Kypr a Řecko.

#Turkey decides to defy the #EU and send again its Oruç Reis research vessel in East Mediterranean, despite Ankara's pledge to avoid unilateral actions.

This has become a clown's play. https://t.co/ig7tyYDR1T