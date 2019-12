U Španělska se utopilo osm migrantů, do Řecka jich doplulo 474

Ve Španělsku se dnes podařilo zachránit 30 mužů a 17 žen z lodi, která se dostala po plavbě z Afriky do potíží. Zachráněné dopravila pobřežní stráž do přístavu Motril. Už v noci na pondělí zasahovali Španělé u jiné potápějící se lodi a zachránili 70 migrantů ze subsaharské Afriky, nejméně sedm dalších pasažérů ale přišlo o život.

Za posledních 24 hodin tak počet mrtvých během plavby z Maroka do Evropy vystoupil na osm, uvedla agentura AFP. Řecká pobřežní stráž za uplynulý den v Egejském moři zadržela 135 migrantů, dalších 338 doplulo z Turecka na ostrovy Samos, Farmakonisi, Chios a Samothraki, informovala agentura DPA.

Řecké úřady opět upozornily na neúnosnou situaci v táborech pro migranty na ostrovech v Egejském moři, uvedla dnes DPA. V tamních uprchlických zařízeních je aktuálně 41.000 lidí, jejich kapacita je přitom 7500 osob. Stovky dalších migrantů každý den přibývají.

Stoupající čísla potvrdil také Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Podle něj letos do 15. prosince do Řecka vstoupilo 71.368 migrantů, což je o 21.000 více než za celý předcházející rok. Celkové počty nových migrantů přitom v Evropě klesají. Zatímco v roce 2018 podle UNHCR dorazilo 141.472 migrantů, letos to zatím bylo 119.974 lidí.