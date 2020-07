Jak se změnil svět sociálních sítí? Úroveň toxicity je vyšší, varuje exšéfka Redditu

Ellen Paová se stala známou osobou poté, co podala neúspěšnou žalobu proti diskriminaci na základě pohlaví proti bývalému zaměstnavateli Kleiner Perkins Caufield & Byers. Soudní proces poukázal na nedostatek rozmanitosti zejména v Silicon Valley, kde je většina generálních ředitelů mužského pohlaví a jsou to běloši. V roce 2014 byla jmenována generální ředitelkou Redditu, ale ve své funkci setrvala pouze 10 měsíců. Snažila se o cenzuru a komunita měla pocit, že Paová překročila určité hranice. Více než dvě stě tisíc lidí podepsalo petici, aby dostala výpověď.

Nyní, pět let od jejího odstoupení, kdy varovala před toxickým chováním, které může mít důsledky i v offline světě se zdá, že nebyla daleko od pravdy. Moderování obsahu na sociálních sítích se už nepodobá absolutní svobodě projevu a ukazuje se, jaká pravidla jsou nezbytná, aby se zabránilo nenávisti a rasismu.

„Nechápu, proč je to pro Facebook tak těžké, mají chytré lidi, ale nemyslím si, že tomu věnují pozornost,“ uvedla Paová pro Guardian. Poukázala na knihu pravidel pro moderátory obsahu, která vyšla před několika lety, ale podle jejích slov je zcela nesrozumitelná. „Když se na to podíváte, musíte dojít k závěru, že se na ní nikdo hlouběji nepodíval, protože kdyby ano, řekli by, že je nepoužitelná,“ míní Paová.

Hlavní problém vidí Paová v externích moderátorech obsahu často z jiných koutů světa. Uvedla, že ve společnosti jako je Facebook nebo YouTube nejsou moderátoři součást týmu a často pracují pro jiné společnosti. „Myslíte si, že by Facebook měl lepší přístup k nenávistným projevům, kdyby zaměstnával moderátory napřímo?“ ptá se Paová, která míní, že by to byl určitě velký rozdíl, protože v současné době je to pouze zadaná práce týmu moderátorů, kteří nemají ve společnosti hlas. „Proto se o to tolik nestarají, protože nejsou součástí týmu,“ poznamenala Paová a dodává, že proto by měli budovat lepší vztahy a zlepšit komunikaci s moderátory. Když má společnost tým moderátorů, kteří dělají chyby, o které se nikdo nestará, skončí to změnou voleb a nejrůznějšími dezinformacemi, zdůraznila Paová.

Na otázku, co by poradila Markovi Zuckerbergovi a dalším lídrům sociálních platforem odpověděla, že je důležité udělat správnou věc a prosadit ji. „Když uděláte správnou věc, cítíte se lépe a je to velmi motivující,“ uvedla Paová, která hovořila o svém působení v Redditu. „Ničeho nelituji, protože jsem pomohla odstranit nepovolené nahé fotografie a byla jsem první, kdo to z hlavních platforem udělal. Jsem na tuto změnu velmi hrdá,“ řekla Paová, ale dodává, že o pět let později jsou věci ještě horší.

„Úroveň toxicity je vyšší a interakce jsou negativnější,“ míní Paová. Podle jejích slov byla hlavní myšlenka, že anonymita způsobuje ten největší problém, ale v současné době se ukazuje že lidé jsou hrdí na své názory a nestydí se odhalit svou identitu. „Musíme podstoupit určitá rizika a být ochotní dělat chyby, protože kde jsme teď a kam směřujeme, není udržitelné,“ řekla na závěr Paová.