Útok na německé kancléřství: Řidič úmyslně vjel do brány, na autě měl politický nápis

Aktualizováno 13:58 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do vjezdové brány k sídlu kancléřky Angely Merkelové v centru Berlína dnes dopoledne narazilo vozidlo. Podrobnosti o incidentu, který byl zřejmě úmyslný, odmítla policie na místě ČTK s ohledem na vyšetřování sdělit. Na twitteru následně oznámila, že zjišťuje, zda 54letý řidič, který byl zadržen, najel do brány záměrně. O tom, že by někdo utrpěl zranění, policie neinformovala.