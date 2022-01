V Německu není žádná koronavirová diktatura, řekl Steinmeier

"Pokud to bude nutné, můžeme se i se vzájemným respektem přít," uvedl na úvod dvouhodinové debaty, na kterou pozval odborníky, zdravotníky nebo učitele. "Existují lidé, kteří říkají, že v Německu máme koronavirovou diktaturu. To je, dámy a pánové, hanebnost," zdůraznil.

Steinmeier řekl, že se v debatě nepřikloní na žádnou stranu, neboť chce respektovat politický proces rozhodování o tom, zda Německo má zavést všeobecnou očkovací povinnost. Několikrát se ale ohradil proti tvrzením, které kritici očkování zmínili.

Proti povinnému očkování nejhlasitěji vystupovala učitelka s Bádenska-Württemberska Gudrun Gessertová, která ale opakovaně ujišťovala, že není odpůrkyní vakcinace. "Moje teze ale je, že povinné očkování není vhodné k překonání pandemie. Každý se musí rozhodnout sám," řekla.

Na prezidentovu otázku, zda je sama očkovaná, odpověděla tím, že je nutné přestat neustále řešit, zda je daný člověk vakcinován, nebo ne. "Jenom to polarizuje společnost a vede to k radikalizaci," uvedla. Později ale řekla, že by se nechala očkovat, pokud by věděla, že očkování skutečně brání v šíření koronaviru. Gessertová rovněž zpochybnila bezpečnost vakcín a naznačila, že v souvislosti s očkováním je hlášeno vícero podezřelých úmrtí.

Proti některým tvrzením Gessertové se ohrazovali nejen Steinmeier, ale také přítomní zdravotníci a psycholožka a odbornice na zdravotní komunikaci na univerzitě v Erfurtu Cornelia Betschová. Podle Betschové velká část lidí, kteří se zatím odmítají očkovat, má jen strach, takže by pomohlo lepší objasňování významu očkovací kampaně.

Gessertová rovněž varovala, že již platná očkovací povinnost pro zdravotníky přinutí řadu lidí podat výpověď. "V mém okolí je řada lidí, kteří říkají, že svou práci mají rádi, ale kvůli očkování skončí," řekla. Takové scénáře zpochybnily přítomná zdravotní sestra univerzitní kliniky v Kolíně nad Rýnem Ellen Schaperdothová a šéfka pečovatelského domu v Berlíně Sigrid Chongová. "U nás je 97 procent personálu očkováno," řekla Schaperdothová. "A pokud někdo dává výpověď, tak je to kvůli vyčerpání, nikoli kvůli očkování," dodala. O vysoké proočkovanosti hovořila i Chongová.

Do debaty, která se konala v prezidentském sídle na zámku Bellevue a zčásti přes internet, se zapojil také berlínský učitel Sven Elk Winter. Ten očkování označil za důležitý nástroj boje s pandemií. "Každý den předstupuji před 25 možných přenašečů," řekl s tím, že učitelé jen těžko mohou sociální kontakty omezit. "Očkování nám pomáhá zachovat prezenční výuku," uvedl.

Elk Winter poznamenal, že spory o očkování se netýkají jen společnosti, ale jdou i napříč rodinami. "Máme děti, které by se chtěly očkovat, ale rodiče jim to zakázali. A to je škoda," řekl. "Očkování je klíčem z pandemie," dodal.