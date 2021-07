V Německu přibylo za den 2400 nakažených koronavirem

Podle RKI se dnes ráno sedmidenní incidence nacházela na hodnotě 16,9, předchozí den to bylo 16,5 a minulou sobotu 13,6. Tento údaj stoupá už tři a půl týdne, píše německá tisková agentura.

Od začátku pandemie se v Německu s přibližně 83 miliony obyvatel prokazatelně infikovalo přes 3,76 milionu obyvatel, z nichž 91.658 zemřelo. Skutečný počet nakažených však bude pravděpodobně vyšší, jelikož řada infekcí není odhalena. Zotavilo se dosud přes 3,65 milionu osob, u nichž testy předtím prokázaly nákazu.

Německá vláda v pátek zpřísnila podmínky pro vstup do země. Od neděle bude nutné, aby se lidé starší 12 let prokázali buď negativním testem na covid-19, potvrzením o uzdravení nebo dokladem o absolvovaném očkování. Výjimku dostali pendleři a lidé, kteří hodlají v zemi strávit méně než 24 hodin, a to v případě, že nepřijíždí z rizikové oblasti. Česko nyní německé úřady za rizikovou oblast nepovažují.