Ve Francii skončil soud s obžalovanými z teroru v Paříži v listopadu 2015

"Omluvil jsem se. Někteří z váš řeknou, že to není upřímné, že je to taktika. Jako by omluva při pohledu na tolik utrpení mohla být neupřímná," řekl Abdeslam. "Udělal jsem chyby, to je pravda, ale nejsem vrah, nejsem zabiják. Kdybyste mě odsoudili za vraždu, dopustili byste se nespravedlnosti," dodal muž, který se podílel na přípravě útoku, ale na poslední chvíli svůj sebevražedný pás neodpálil. Během procesu již dříve uvedl, že tehdy změnil své rozhodnutí.

Abdeslam dnes u soudu řekl, že během vazby v Belgii byl týrán a prý ho překvapilo, jaké potěšení měli dozorci z bolesti, kterou mu působili, píše o dění v soudní síni televize BFM TV.

Kromě Abdeslama se v rozsáhlém procesu ze svých činů zodpovídá dalších 19 obžalovaných. Požadované tresty jsou od pěti let po doživotí, v případě Abdeslama prakticky bez možnosti propuštění. Nižší tresty jsou navržené pro muže, kteří se nakonec do atentátů nezapojili nebo měli možnost je zastavit, ale neučinili tak.

Soud dal dnes možnost promluvit všem 14 obviněným, kteří se přelíčení fyzicky účastní, a poté jednání přerušil. Soud se opět sejde ve středu v 17:00 (17:00 SELČ), kdy vynese rozsudek.