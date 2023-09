Belgie odsoudila teroristy z Bruselu. Abdeslam vyvázl bez dalšího trestu

O rozsudku informoval server Times of Israel. Například Mohamed Abrini, který měl být jedním z útočníků, ale na poslední chvíli se rozhodl neodpálit, dostal 30 let vězení. Abdeslamovi soud nedal žádný další trest, protože v Belgii už byl odsouzen k dvacetiletému trestu za přestřelku a ve Francii si odpykává doživotní trest za svou roli při teroristických útocích v Paříži v roce 2015.

Bruselský soud už v červenci uznal osm lidí vinnými z vraždy a pokusů o vraždu v souvislosti s teroristickými útoky z roku 2016. Verdikt tehdy uzavřel první část procesu, který začal v listopadu loňského roku.

Teroristické útoky v Bruselu se odehrály dne 22. března 2016 na hlavním letišti a v metru, přihlásil se k nim Islámský stát. Vyžádaly si životy 32 lidí, dalších více než 300 osob bylo zraněno.

Klíčová je právě postava Abdeslama. Dnes třiatřicetiletý muž byl jediným přeživším z řad útočníků ve francouzské metropoli z listopadu 2015, při nichž zemřelo 130 lidí. Po pařížském útoku uprchl do Bruselu a čtyři měsíce se skrýval v bytě, kde hostil členy místní teroristické buňky, píše server Telegraph.

Belgická policie ho zatkla jen čtyři dny před bruselskými útoky. Poskytlo mu to prostor pro tvrzení, že se na útocích v Bruselu nepodílel. Porota to ale odmítla poté, co se radila více než dva týdny.