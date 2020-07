Poláci si vybírají prezidenta. Komentátorka řekla, jak se budou rozhodovat

Díky úspěchu v prvním kole lze očekávat, že volby znovu vyhraje Duda, jelikož se mu podařilo oslovit 43,5 % voličů, což je největší úspěch kandidáta PiS za poslední čtyři prezidentské volby. I tak ale některé předvolební průzkumy predikují, že to stále nemá jisté, jelikož souboj bude velmi těsný. K vývoji v Polsku se vyjádřila komentátorka serveru A2larm pro stanici Český rozhlas Plus.

Mnoho liberálních médií je podle ní nadšených z možného zvolení Trzaskowského, kterému by se ale muselo podařit získat podporu několika milionů dalších lidí, což není snadné. Že je současné Polsko polarizované, potvrdilo několik předešlých předvolebních debat. Za zmínku stojí, že polská média nejsou zrovna nejobjektivnější, což bránilo společnému střetu obou soků jak ve veřejnoprávní, tak i soukromých televizích.

Jak Duda, tak i Trzaskowski si museli obstarat vlastní individuální debatu s prázdným místem pro oponenta. Zatímco se současný polský prezident odmítal setkat s kritikou protistrany a vystoupil ve veřejnoprávní televizi, která se nijak netají jeho podporou, varšavský primátor si do studia pozval média zastupující všechny politické názory a dialogu s protivníky se nevyhýbal. To by se mohlo stát klíčem jeho úspěchu.

Poláci budou volit podle toho, co nechtějí

Přestože předvolební diskuze bez přímého střetu obou kandidátů byly poměrně nudné, tak přeci jenom určité ovoce sklidily. Velké vášně vzbudil Duda, když se vymezil vůči povinnému očkování. Posléze se začal hájit tím, že měl na mysli pouze budoucí vakcínu proti covid-19, nikoliv zákonem stanovenou vakcinaci.

Otevřít toto hojně probírané téma se rozhodl, aby získal příznivce krajně pravicového Krzystofa Bosaka z uskupení Konfederace, kteří na odpor vůči očkování slyší. Kandidáta extrémní pravice volilo v prvním kole 7 % lidí. Právě tento typ voličů, kteří se v závěrečném utkání rozhodují, kdo je pro ně menším zlem, může sehrát významnou roli. I tak se ale nadbíháním extremistů ocitl polský prezident na tenkém ledě.

Trzaskowski zase musí žehlit problém ztráty levicových příznivců, kterým se nelíbil jeho příklon k ekonomickým názorům kandidáta Konfederace. Rovněž se také začal odklánět od dřívější podpory LGBT komunity, proti níž se PiS a Duda dlouhodobě vymezují. Hra na homofobní stranu se v Polsku zpravidla setkává s úspěchem, a tudíž se jedná o pomyslné politické eso v rukávu. Liberální kandidát se proto musí snažit být uvážlivější, aby neztratil případnou podporu konzervativnějšího elektorátu.

Nedělní volba se nenese ani tak v duchu toho, co by lidé chtěli, nýbrž co by rozhodně nechtěli. Liberální části se nelíbí oklešťování liberální demokracie a marginalizace Polska v Evropě, zatímco Dudovi příznivci se zase bojí ztráty sociálních jistot, které jim předchozí vlády PiS přinesly.

Pokud bude staronový prezident opětovně zvolen, bude podle komentátorky pokračovat dosavadní neomezená vláda jedné strany, díky čemuž bude PiS moct zničit i poslední zbytky demokracie, jako jsou nezávislá média, neziskové organizace, místní samosprávy a úřad veřejného ochránce práv. Právě opoziční kandidát Trzaskowski by toto mohl podle komentátorky zastavit bez ohledu na to, jaký je.