Vnější hranice EU zůstanou zřejmě zavřené do poloviny června

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská komise dnes navrhla ponechat vnější hranice Evropské unie zavřené až do 15. června. Měsíční prodloužení současného zákazu cest cizinců do unie podle Bruselu sníží riziko opětovného šíření koronaviru. Komise to oznámila v tiskové zprávě.