Von der Leyenová čelí kvůli plánované reformě masivní kritice. Bouří se i Česko

Tento návrh, který Komise hájí jako krok ke zjednodušení a efektivnějšímu využití unijních prostředků, podle kritiků ohrožuje regionální samosprávy a může vést ke skrytému snižování výdajů. Dopis adresovaný von der Leyenové varuje, že „pouze výrazný a stabilní rozpočet a metoda alokace založená na regionech“ zajistí soudržnost, konkurenceschopnost a konvergenci napříč evropskými regiony.

Znění dopisu získal server Politico, který upozorňuje, že se jedná o zásadní odpor ze strany velké části členské základny EU. Podle jeho informací podepsaly výzvu Bulharsko, Česká republika, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

Obavy neskrývá ani předsedkyně Výboru regionů Kata Tüttő, která plán označila za „velký, ošklivý účet“. Ve svém komentáři upozornila, že za rétorikou o „zjednodušení a efektivitě“ se může skrývat snaha o faktické oslabení rozpočtu po roce 2027.

Von der Leyenová se přitom nachází v citlivé politické situaci – právě zahájila kampaň za své znovuzvolení do čela Evropské komise. Kritika z tolika členských států, navíc v tak zásadní agendě, by mohla ohrozit její podporu v Evropském parlamentu i mezi státy.

Zejména postkomunistické země střední a východní Evropy se obávají, že sloučení fondů by vedlo k centralizaci moci u národních vlád na úkor regionálních samospráv, které doposud měly klíčovou roli při rozdělování prostředků EU. Regionální rozvoj, často spolufinancovaný z fondů soudržnosti, patří k hlavním motorům ekonomického sbližování v rámci Unie.

Kritici rovněž upozorňují, že plánovaný systém by mohl vést k netransparentnímu přerozdělování peněz a omezit přímý vliv Bruselu na to, jak budou evropské fondy využity. Současný systém, kdy prostředky z fondů soudržnosti spravuje přímo Evropská komise ve spolupráci s regiony, má podle nich zásadní význam pro vyvážený růst.

V řadách eurokomisařů se rovněž ozývá nesouhlas. Komisař pro rozpočet Piotr Serafin i komisař pro soudržnost Raffaele Fitto veřejně podpořili zachování silné role regionů v rámci rozpočtu EU. Oba varují před tím, že nový návrh může podkopat jeden ze základních pilířů evropské integrace – solidaritu mezi vyspělejšími a méně rozvinutými oblastmi.

Návrh Komise však nadále počítá s tím, že by se téměř dvě třetiny unijního rozpočtu – tedy fondy určené na zemědělství a regionální rozvoj – spojily do jednoho rozpočtového rámce, který by byl rozdělen mezi členské státy. Ty by si pak samy určovaly priority, jak peníze použít.

Přestože záměrem může být zjednodušení administrativy, oponenti tvrdí, že jde o zásadní změnu filozofie evropského rozpočtu, která by mohla vést k prohloubení rozdílů mezi regiony a oslabení důvěry v evropské instituce.

Očekává se, že Komise svůj návrh zveřejní 16. července. Do té doby se bude zřejmě stupňovat tlak z regionálních orgánů, parlamentních frakcí i vládních kabinetů. Pro von der Leyenovou se tak blíží rozhodující chvíle, kdy bude muset vybalancovat zájmy národních vlád, regionů a vlastní politické přežití v čele Evropské komise.