Von der Leyenová nevyloučila změnu smluv EU, mezi státy nemá jasnou podporu

— Autor: ČTK

Šéfové evropských institucí dnes přislíbili převést do praxe některé podněty obyvatel, jež vzešly z rok trvající celounijní debaty. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila pro zrušení jednomyslného rozhodování sedmadvacítky členských zemí v některých otázkách, stejně jako pro společnou unijní obranu a zdravotnictví. Pokud to bude nutné, EU by měla změnit své ustavující smlouvy, dodala.