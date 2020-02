Začátek summitu EU odložen. Charles Michel vede bilaterální rozhovory, průlom nikde

Michel vedl se zástupci členských zemí přes noc separátní rozhovory, které skončily až po šesté hodině ráno. Začátek společného jednání summitu zatím odložil na 16:00 SEČ, aby mohl ve schůzkách pokračovat. Podle několika diplomatů se pokusil přesvědčit čtyři země usilující o snížení celkového objemu rozpočtu, aby kývly na kompromisní variantu.

Michel se s lídry Nizozemska, Rakouska, Dánska a Švédska sešel dohromady s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Čtveřice zmíněných států zatím trvala na svém požadavku snížit rozpočet na jedno procento hrubého národního důchodu (HND) Evropské unie. Michelův návrh, který v topmto směru podporuje velká část ostatních zemí, počítá s výší 1,074 procenta, což je přibližně o 75 miliard eur více.

