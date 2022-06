Zástupci členských států EU se shodli, že prodlouží o rok používání covidpasů

— Autor: ČTK

Zástupci členských států a Evropského parlamentu se dnes shodli, že prodlouží o rok používání unijních covidových certifikátů. Oznámilo to francouzské předsednictví Evropské unie. V současnosti většina unijních států covidový pas po cestujících ze zahraničí nevyžaduje. Podle Evropské komise by ale certifikáty mohly být užitečné v budoucnosti, pokud by se epidemiologická situace zhoršila, napsala agentura AFP.